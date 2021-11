Ruben Amorim saiu valorizado da qualificação do Sporting para os oitavos de final da Liga dos Campeões, com três vitórias consecutivas na competição e os rumores sobre interesse de clubes grandes da Europa voltou a ser notícia esta semana. O treinador, mais uma vez, garante que está «feliz» em Alvalade e não tenciona sair tão cedo.

«Já falei sobre o meu futuro, disse-o no fim da outra época: sou treinador do Sporting, tenho contrato com o Sporting e, principalmente, porque às vezes os contratos valem pouco, sou muito feliz no Sporting e é aqui que vou continuar», referiu este sábado no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela.

Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting aconselhou Ruben Amorim a solidificar a sua carreira no Sporting antes de pensar em voos mais altos. «Eu vivo muito o dia a dia. Toda a gente tem opinião sobre isso, o importante é que sou feliz no Sporting. Mas se pensasse da mesma maneira tinha ficado no Braga onde já tinha um plantel estruturado. O principal é que sou feliz aqui, mais do que os contratos. Ganhar ao Tondela é a única coisa que está na minha cabeça nesta altura», comentou ainda.