O FC Porto informou a imprensa de que o médio espanhol Gabri Veiga está fora do Clássico deste sábado, diante do Sporting, devido a um problema de saúde repentino.

Gabri sofreu um episódio de lombalgia aguda e teve de ficar de fora das opções de Francesco Farioli. Trata-se da contração de uma dor intensa e súbita na zona lombar inferior, nas costas.

Assim, o médio espanhol falha pela primeira vez um jogo esta temporada. Tinha sido titular nos outros três duelos travados pelos dragões até ao momento.

Face a esta ausência, Francesco Farioli optou pela chamada de Rodrigo Mora ao onze titular diante do Sporting. É a primeira vez que o português joga de início em 2025/26.

Acompanhe este duelo AO VIVO com o Maisfutebol, pelas 20h30. Não perca nada do Clássico.