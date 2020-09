Gabriel Carvalho, jovem avançado de 16 anos, anunciou nas redes sociais que assinou contrato profissional com o FC Porto, deixando para trás oito anos ao serviço do Sporting. O jovem começou a jogar no Leixões, viajou depois para Alcochete e agora regressa a casa, para jogar no FC Porto.

«Estou muito contente por assinar um contrato profissional com o FC Porto, o clube do meu coração. Estar de volta aos relvados e poder estar com este símbolo ao peito é um enorme privilégio e um grande orgulho. Vai ser um novo passo, um novo caminho mas sempre com a mesma garra e ambição. Somos Porto», escreveu nas redes sociais.