FIGURA: Gaitán

O argentino voltou a ser feliz no campeonato português, dando o empate ao Sp. Braga. Lançado por Carlos Carvalhal a vinte minutos do minuto noventa, o atacante ajudou no assalto final dos guerreiros e acabou por assinar o segundo dos arsenalistas. Num calvário de lesões, já tinha feito o gosto ao pé na Liga Europa, estreando-se a marcar na Liga no arranque da segunda volta.

MOMENTO: golo de Gaitán (90+5’)

Golpe de teatro nos instantes finais do encontro, com o Sp. Braga balanceado para o ataque em busca do empate. Má abordagem de Pepe, cruzamento de Piazon no lado direto para o segundo poste, onde aparece Caitán a encostar para o fundo das de Marchesín.

OUTROS DESTAQUES

Fransérgio

Personificou o espírito de insistência e de crença do Sp. Braga. Lançou a dúvida quanto ao vencedor na reta final do encontro com um remate forte numa jogada que o próprio trabalhou, ajudando à conquista do empate.

Luis Díaz

De regresso ao onze azul e branco, o extremo esticou o jogo do FC Porto com a sua velocidade. Num embate algo amarrado, as suas iniciativas serviram para provocar desequilíbrios e tentar romper com o sentido tático.

Esgaio

Duelo intenso com Diaz, no qual o lateral se saiu bem. Esteve atento defensivamente, cumpriu a sua missão, e foi, ao mesmo tempo, uma importante figura na manobra ofensiva do Sp. Braga, tirando vários cruzamentos.

Corona

Esteve no melhor e no pior. O mais esclarecido do FC Porto, seria provavelmente a figura do encontro caso não fosse expulso com duplo amarelo. Pormenor delicioso na construção do segundo golo azul e branco.

Al Musrati

A sua serenidade no miolo, mesmo em situações de aperto, aliada à capacidade de passe levam a que o líbio fosse importante quer na distribuição de jogo quer na saída da pressão adversária.