Gaizka Larrazabal, jogador do Casa Pia, em declarações na flash interview da Sporttv, após a derrota frente ao FC Porto, por 4-0, na terceira jornada da Liga:

[O que faltou ao Casa Pia?]

Afinal, quando tens um grande rival pela frente, tens de estar concentrado a 100 por cento a cada minuto. Os erros, por muito pequenos que sejam, pagam-se caro. Têm uma grande equipa, arrisco-me a dizer que é melhor que no ano passado. É difícil enfrentar grandes jogadores.

[A equipa pareceu muito concentrada, mas cometeu demasiados erros depois do 1-0]

Sim. Afinal é uma luta psicológica quando jogas contras estas equipas.. Eles arrastam a bola de um lado ao outro, corremos atrás deles e é difícil manter a concentração até ao final. Eles aproveitam essas oportunidades. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas não esperávamos este resultado. Estamos muito tristes e temos equipa para muito mais. Vamos trabalhar.

[Sporting e FC Porto já foram. O pior já passou?]

«É algo positivo. Quando enfrentamos grandes rivais no início é bom para auto conhecermo-nos. Cada partida é uma luta intensa e no final destas derrotas é quando mais aprendes.»