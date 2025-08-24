Larrazabal: «O FC Porto tem uma grande equipa, melhor que no ano passado»
Jogador do Casa Pia analisa goleada sofrida frente aos dragões
Gaizka Larrazabal, jogador do Casa Pia, em declarações na flash interview da Sporttv, após a derrota frente ao FC Porto, por 4-0, na terceira jornada da Liga:
[O que faltou ao Casa Pia?]
Afinal, quando tens um grande rival pela frente, tens de estar concentrado a 100 por cento a cada minuto. Os erros, por muito pequenos que sejam, pagam-se caro. Têm uma grande equipa, arrisco-me a dizer que é melhor que no ano passado. É difícil enfrentar grandes jogadores.
[A equipa pareceu muito concentrada, mas cometeu demasiados erros depois do 1-0]
Sim. Afinal é uma luta psicológica quando jogas contras estas equipas.. Eles arrastam a bola de um lado ao outro, corremos atrás deles e é difícil manter a concentração até ao final. Eles aproveitam essas oportunidades. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas não esperávamos este resultado. Estamos muito tristes e temos equipa para muito mais. Vamos trabalhar.
[Sporting e FC Porto já foram. O pior já passou?]
«É algo positivo. Quando enfrentamos grandes rivais no início é bom para auto conhecermo-nos. Cada partida é uma luta intensa e no final destas derrotas é quando mais aprendes.»