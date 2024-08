Wenderson Galeno marcou o primeiro golo do jogo entre FC Porto e Rio Ave bem cedo, aos 18 segundos. O brasileiro, que iniciou a partida como defesa-esquerdo, surgiu muito bem dentro da área a responder a um cruzamento de Iván Jaime, vindo da direita.

Rematou de primeira, com um pontapé de 'moinho', com o marcador João Tomé a chegar atrasado. Belo momento de futebol por parte dos portistas, no Estádio do Dragão. Foi o golo mais rápido de sempre no estádio.

Veja o vídeo, abaixo: