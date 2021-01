O médio e capitão do Santa Clara, Osama Rashid, está próximo de deixar o clube açoriano para reforçar os turcos do Gaziantep, equipa que oficializou a contratação do treinador português Ricardo Sá Pinto esta semana.

Segundo apurou o Maisfutebol, o negócio entre os clubes já está acordado, o vai fazer com que o jogador deixe os Açores, onde jogou nas últimas quatro épocas, num total de mais de 130 jogos.

Aos 29 anos, Rashid vai experimentar o quarto campeonato, depois do holandês, onde se iniciou, do búlgaro e do português.