O Boavista já tem acordo para a venda da sua SAD ao proprietário do Lille, Gérard Lopez, sabe o Maisfutebol.



As duas partes estiveram reunidas na semana passada e os contornos do acordo ficaram alinhavados. Os axadrezados vão agora apresentar o projeto do multimilionário aos sócios em Assembleia Geral ainda este mês.



Lopez ficará com a maioria do capital da SAD do Boavista, mas o clube não será um satélite do Lille. «A ideia é que Boavista viva a sua vida sozinho, beneficiando da nossa experiência em explorar e atrair jogadores. Para torná-lo um grande clube em Portugal, queremos descobrir e formar jogadores lá», referiu, em entrevista ao «La Voix du Nord», esta segunda-feira.



Além do Boavista, o empresário hispano-luxemburguês já investiu no Trofense na época passada em parceria com International Foot, empresa que pertence ao agente Nélson Almeida. De resto, o projeto passa por devolver o clube nortenho às competições profissionais em três anos.



A ideia de Gérard Lopez é criar um grupo à semelhança da Red Bull e do City Football Group . Além do Boavista, Gerard López detém o Lille e comprou recentemente os belgas do Mouscron.



O Boavista já tinha confirmado existência de um acordo que previa «a exclusividade negocial da maioria do capital social da SAD com o grupo liderado por Gérard Lopez nos próximos seis meses».



Contactada pelo Maisfutebol, fonte do Boavista escusou-se a prestar esclarecimentos sobre o negócio.