O futebolista franco-congolês Giannelli Imbula, de 28 anos, ex-FC Porto, está a ser negociado pelo Portimonense, confirmou o Maisfutebol, após notícia avançada na imprensa francesa.

Imbula, que passou apenas meia época pelo FC Porto, em 2015/2016, após ter sido contratado por 20 milhões de euros ao Marselha – numa das transferências mais caras do futebol português – estava até ao momento desempregado. Nos dragões, participou em 21 jogos.

Nos últimos meses, já no decorrer da época 2020/2021, Imbula treinou à experiência em dois clubes franceses, o Guingamp e o Nantes, mas acabou por não assinar contrato.

Nesta altura, a grande dúvida, caso todas os procedimentos associados à contratação sejam ultrapassados, é perceber se Imbula poderá já jogar pelos algarvios ainda esta temporada. Isto porque, de acordo com o regulamento das competições da Liga, apenas é possível o «registo de contratos de jogadores desempregados» até ao último dia do mês de fevereiro da época em questão. Até ao momento, não foi possível esclarecer a situação.

Depois do FC Porto, Imbula saiu para o Stoke City de Inglaterra, então numa transferência feita a troco de 24 milhões de euros. Regressaria ainda a França para jogar no Toulouse, passando depois pelos espanhóis do Rayo Vallecano, nos italianos da Lecce e nos russos do Sochi. Em Itália e na Rússia, acabou por jogar pouco – apenas um total de cinco jogos – devido a várias lesões e problemas físicos.