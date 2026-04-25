Gil Lameiras, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-0) sobre o Rio Ave. O treinador não traça metas para a reta final da Liga:

Análise ao jogo

«Valorizar a vitória, dois golos marcados, zero sofridos. Mérito muito grande dos jogadores, nem sempre fizemos aquilo que gostaríamos de ter feito em termos de plano de jogo, nas vezes que conseguimos fazer o que treinámos as bolas entraram, criamos perigo ao nosso adversário e progredimos. Há jogos assim, nem sempre vamos jogar tão bem como gostaríamos, hoje foi um desses dias, há que valorizar a vitória».

Jogadores que saíram do banco decisivos

«Tem de ser este o espírito. Independentemente de quem vá lá para dentro, estamos a representar o Vitória, uma família, jogando um minuto ou não jogando, tem de ser este o espírito, dar sempre o melhor em prol de um bem maior».

Fim de campeonato

«Descansar, desfrutar das vitórias que são difíceis de alcançar. Olhar para cada treino e para cada jogo como o mais importante. Não vale a pena olhar muito para a frente. Sabemos para onde queremos ir, mas pensamos jogo a jogo e treino a treino para acabar a época da melhor maneira».