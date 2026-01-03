Liga
A cantar de galo: Gil Vicente aumenta recorde numa primeira volta
Barcelenses nunca tinham chegado a meio do campeonato com tantos pontos
O Gil Vicente já tinha atingido a melhor pontuação de sempre numa primeira volta da Liga na última jornada, mas aumentou esse recorde com o empate caseiro diante do Sporting (1-1), na sexta-feira.
Os barcelenses somam 28 pontos em 17 jornadas, ou seja, fizeram mais dois pontos do que nas anteriores duas melhores épocas – em 2022/03 e 2021/22 terminaram a primeira volta com 26 pontos.
A equipa comandada por César Peixoto tem sido a grande sensação da Liga e ocupa o quarto lugar.
