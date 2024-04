Zé Carlos, jogador do Gil Vicente, em declarações na flash interview à Sport TV 1, após a derrota por 4-0 na receção ao Sporting, na 29.ª jornada da Liga:

«[Entrada para esquecer no jogo] É uma boa leitura, sabíamos que íamos defrontar um adversário muito difícil e era importante entrar bem no jogo e tentar segurar o Sporting um bocadinho nos minutos iniciais. A nossa estratégia caiu por terra quando sofremos o primeiro golo e o Sporting com o poderio, dinâmicas e bons jogadores que tem, fez mais golos na primeira parte e já era complicado ir atrás do resultado.»

«[Imagem deixada na segunda parte] A imagem que demos na segunda parte é a que queremos dar nos cinco jogos que faltam, uma equipa segura de si e não é por estar em lugares mais baixos do que a qualidade dos seus jogadores... Olhamos para cima e não para baixo.»

«[Tozé Marreco nas bancadas] Não acho que vamos ter dificuldades. A perder 4-0, encontrámos uma adversidade muito grande e mostrámos que unidos conseguimos fazer coisas bonitas e os cinco jogos que faltam vão ser espelho disso.»