Declarações do guarda-redes do Sporting, Antonio Adán, à SportTV, após o empate sem golos frente ao Gil Vicente, em Barcelos, em jogo da 25.ª jornada da I Liga:

«O principal objetivo é sempre ganhar o jogo, hoje não foi possível. Acho que fomos muito melhores, apesar de não ter sido o nosso melhor jogo. Tivemos muitas ocasiões para marcar o golo da vantagem. Continuar a luta, temos um grande objetivo pela frente.»

[Se o que está a pesar são os pontos perdidos muito cedo no campeonato:] «Acho que não se pensa isso. Deixámos correr o jogo, passar os minutos, obviamente que o Gil Vicente é uma grande equipa, defende bem, todas as equipas sabem defender e com o andar do tempo não conseguimos o golo e o jogo vai-se complicando. O nosso objetivo é sempre ganhar, mas não conseguimos.»

[Se o objetivo Champions está mais difícil:] «Fica difícil, mas continuamos na luta, somámos um ponto, acho que a segunda volta está a ser boa relativamente à primeira e continuamos até ao fim.»

[Adeptos aplaudem no final:] «Acho que estamos sempre gratos pelo apoio dos adeptos, nos piores momentos também estiveram lá, sabem que a equipa dá tudo pelo Sporting e vimos de uma série de bons resultados, eles também sabem e sempre gratos pelo apoio que nos dão.»