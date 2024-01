Álvaro Pacheco, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«O Vitória teve a mesma alma na segunda parte, mas também houve mérito do Gil Vicente. Penso que fizemos uma primeira parte muito boa. Conseguimos espaço para chegar ao último terço, mas faltou-nos qualidade, clarividência para o último passe e eficácia. Se fôssemos capazes de chegar ao golo, desbloqueava o jogo e íamos obrigar o Gil Vicente a subir as linhas.

Com o passar do tempo, a estratégia do Gil manteve-se, nós sabíamos que, com o tempo, o Gil ia querer aproveitar algumas vezes em que estivemos desequilibrados. Penso que o resultado é injusto pelo que foi a produção da minha equipa. Estamos tristes, queríamos sair daqui com os 39 pontos que era o nosso objetivo, mas também jogamos com uma boa equipa.

[o que pretendeu com a entrada de João Mendes] Não estávamos a ser capazes de chegar ao último terço e o João Mendes tem capacidade de fazer isso. Ele conseguiu aproveitar os espaços entre linhas e a entrada em jogo foi mesmo para isso. Em alguns momentos, quando uma equipa quer ganhar, está a expor-se. Das poucas vezes em que o Gil Vicente conseguiu sair, acabou por ter a sorte que nós não tivemos. Estamos aqui com uma derrota e estamos tristes. Temos de aprender, amadurecer e tornar-nos mais fortes. Uma palavra a estes fantásticos adeptos que são fundamentais.

[estreia de Nelson Oliveira e a diferença para André Silva] São jogadores que têm características e perfis diferentes. São jogadores com muita qualidade, que sabem jogar na profundidade e são muito inteligentes. O Nelson [Oliveira], pelo atleta que tem e pela mentalidade de querer vencer, vem-nos ajudar a alcançar os nossos objetivos».