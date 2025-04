Ainda sem conhecer o sabor da derrota enquanto treinador do Moreirense, Cristiano Bacci pretende uma equipa com «fome de pontos» até ao final da Liga e a começar com o duelo frente ao Gil Vicente.

Na antevisão ao encontro, o técnico dos cónegos deixou elogios à capacidade do adversário conseguir manter a posse da bola e destacou o facto de ter pela frente uma equipa que também quer garantir a manutenção.

«Quero uma equipa que tenha fome de pontos na reta final da competição. Vamos enfrentar o jogo com a mesma postura. Sem dúvida que é um jogo importante, porque encontramos uma equipa que também quer a manutenção. Não vou olhar para a classificação, mas para o nosso crescimento», começou por referir.

«O Gil Vicente é uma das equipas com mais posse de bola na Liga e vai tentar impor os seus princípios de jogo. Também temos a nossa ideia de jogo. Vai ser um bom jogo», acrescentou.

As duas equipas medem forças este domingo, num jogo que tem início marcado para as 15h30 e terá a arbitragem de José Bessa.