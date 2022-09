Ao fim das seis primeiras jornadas da Liga, o relvado do estádio Cidade de Barcelos é o que tem a melhor classificação, entre os 19 recintos que já receberam jogos do principal campeonato. O recinto do Gil Vicente destronou o Dragão, casa do FC Porto, no primeiro lugar.



Segundo a Liga, o estádio de Alvalade foi o que teve a melhor nota entre os nove encontros da sexta jornada, no Sporting-Portimonense, com uma nota de 4,75 numa escala de um a cinco.



Nas restantes oito notas, a melhor foi a do Dragão (4,38). No entanto, o recinto portista caiu para o segundo lugar e está em igualdade pontual com o dos leões: ambos têm uma nota média de 4,79.

Refira-se ainda que no terceiro lugar, houve igualdade entre quatro tapetes verdes, com os relvados dos estádios de Famalicão, FC Vizela, Rio Ave e Vitória a obterem todos nota 4,00.

De recordar que os jogos já realizados no Jamor e no Magalhães Pessoa, em Leiria, dizem respeito aos jogos realizados pelo Casa Pia na condição de visitado.

Estas notas motivaram alterações nas médias globais de cada estádio, numa classificação que pode ver, atualizada, na galeria associada.