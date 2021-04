A vitória do Belenenses sobre o Gil Vicente, no Estádio Nacional, acabou ao som do «parabéns a você», dedicado ao jovem Francisco Teixeira que tinha acabado de marcar o golo da reviravolta em tempo de compensação.

O aniversariante foi, aliás, determinante no triunfo da equipa de Petit, uma vez que, depois de entrar ao intervalo, marcou o pontapé de canto que deu origem ao golo do empate, assinado por Afonso Sousa.

Logo após o final do jogo, ouviu-se a música dos «parabéns» na instalação sonora do Estádio Nacional, ao mesmo tempo que os jogadores do Belenenses, reforçados pela equipa técnica, faziam um «corredor» para reforçar os parabéns ao jovem aniversariante que acabou por ser a figura do jogo.