Petit mostrou satisfeito com o equilíbrio defensivo e ofensivo apresentado pelos Belenenses recentemente, na véspera da receção ao Gil Vicente, da 29.ª jornada da I Liga.

Nas últimas três partidas, o Belenenses marcou cinco golos, três dos quais apontados pelo avançado colombiano Mateo Cassierra, que bisou em Alvalade (2-2), num registo que tem melhorado face ao resto da temporada, embora ainda tenham na sua posse o pior ataque da competição, com 19 tentos.

«Trabalhámos sempre esses processos e estávamos a criar situações de golo. Têm surgido as oportunidades, e o Cassierra tem conseguido finalizar, está moralizado e confiante. Estou satisfeito com este equilíbrio defensivo e ofensivo que se tem visto nos últimos jogos», afirmou Petit, em videoconferência de imprensa.

Depois de um triunfo perdido nos últimos segundos na casa do líder invicto Sporting, Petit revelou que, no dia a seguir, «não foi fácil» trabalhar com o plantel, mas rapidamente o foco foi apontado à turma de Barcelos, uma «equipa com qualidade e bons processos».

«É das equipas que, nos últimos jogos, tem somado mais pontos. É uma equipa boa, com jogadores rápidos na frente, um bom meio-campo, processos bem definidos. Estamos preparados para dar uma boa resposta a esse poderio e qualidade do adversário», frisou o técnico.

Retribuindo os elogios efetuados por Ricardo Soares na antevisão ao encontro, Petit acredita que será «um bom jogo de futebol, com duas equipas a querer ganhar», mas espera que o Belenenses consiga «dar continuidade» às exibições diante de Marítimo e Sporting.

«Se conseguirmos a vitória, estamos mais perto de atingir o objetivo [da manutenção]. Todos os jogos são importantes, mas o foco passa pelo jogo seguinte e trabalhar pelos três pontos. Se fizermos o nosso trabalho, não precisamos de nos preocupar com os outros», realçou.

Questionado sobre se o aumento da concretização pode estar ligado ao recuo de Afonso Sousa para o meio-campo, Petit concorda que o jovem «consegue ter uma boa visão de jogo e qualidade de passe para alimentar o ataque», mas também o dianteiro Cassierra «está a perceber melhor os espaços que pode ocupar na profundidade», trazendo «alguma coisa diferente» ao ataque.