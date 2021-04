Declarações do treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, à BTV, após a vitória por 2-1 sobre o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 27.ª jornada da I Liga:

«Sabíamos que íamos encontrar um Benfica extremamente forte, defensivamente e, principalmente, com uma dinâmica ofensiva grande. A partir daí, sabíamos que teríamos de discutir o jogo e tirar bola ao Benfica para colocá-los numa zona de desconforto, porque seria difícil jogar 90 minutos atrás da linha da bola e num bloco médio-baixo.»

«Na primeira parte, fizemos um jogo com grande qualidade. Discutimo-lo. Tivemos muita posse de bola. Conseguimos criar perigo ao Benfica, um Benfica que ficou um bocadinho desconfiado do jogo, não estava preparado para um Gil Vicente tão forte. Com naturalidade, chegámos ao golo.»

«Na segunda parte, por mérito do adversário, o Benfica encostou-nos atrás. Não queríamos, mas a qualidade do Benfica fez com que tivéssemos de vir para trás. Mas demonstrámos sempre organização e uma consistência defensiva forte, sempre perigosos, para atacar a baliza do Benfica, porque nós defendemos para atacar e não defendemos para destruir. Acabámos por sofrer um golo, mas penso que a vitória é justa.»

«Nós trabalhámos incessantemente a primeira fase de construção, porque sabíamos que o Benfica tem dois jogadores fortes na pressão. Se conseguíssemos eliminar a primeira linha de pressão do Benfica, depois iríamos ter vantagem espacial para desenvolver o jogo mais à frente e obrigar o Benfica a um desgaste energético maior e, principalmente, colocá-los desconfortáveis. Uma vitória sofrida. Dedicar a vitória aos adeptos, aos jogadores, que foram fantásticos, mais uma vez. Queremos rapidamente atingir a manutenção.»

[Permanência:] «Não tenho dúvidas que vão ser precisos mais que 34 pontos. Nada foi conquistado, agora estes três pontos, acrescentados aos 28 que tínhamos, são importantes.»