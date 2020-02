Quase três meses depois, Andreas Samaris está de regresso à titularidade na equipa do Benfica.

O médio grego está no onze inicial de Bruno Lage para a partida com o Gil Vicente, e quebra assim uma marca negativa que já se arrastava há algumas semanas: a última vez que Samaris tinha começado um jogo de início datava de 3 de dezembro, na altura ante o Sp. Covilhã, para a Taça da Liga.

Para a Liga, de resto, o número 22 das águias já não era titular há praticamente quatro meses: a 30 de outubro, Lage lançou o médio na formação inicial na receção ao Portimonense – Samaris acabou por cumprir os 90 minutos nessa noite.

Ora, esta segunda-feira, em Barcelos, Samaris está assim de regresso ao onze do Benfica e vai fazer dupla no meio-campo com Julian Weigl.