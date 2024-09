Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, após a derrota com o Benfica, por 5-1, na conferência de imprensa posterior ao jogo:

[Análise ao jogo]

«Não tirando o mérito ao Benfica, que é um justo vencedor, no terceiro golo parece-me que há falta. Não há uma única falta sobre o nosso avançado. São situações em que não se consegue respirar, contra grandes equipas. Isso cria dificuldades acrescidas. O 3-1 sentencia a partida, mas o Benfica é um justo vencedor, que está no seu melhor momento. Parabéns ao Benfica.»

[Fujimoto em bom momento de forma]

«São jogadores que podem desequilibrar no último terço e quando nós temos esses jogadores a baixar muito, fazem falta nas zonas onde podem fazer a diferença. O Fujimoto vai fazer números como nunca teve, porque joga em zonas que outros não o fazem. Faz-me lembrar o André Franco, que teve números impressionantes connosco [no Estoril].»

[Chave para a derrota foram as transições defensivas]

«Temos de ver a qualidade do adversário. O Gil é uma equipa que concede poucos golos. Fora o Dragão e a Luz, temos dois jogos com a baliza a zeros, 4-2 ao AVS... Em termos defensivos temos estado bem. Mas hoje era um adversário com outras capacidades. Temos de reconhecer que foi uma vitória inquestionável do Benfica, temos de dar os parabéns. Esta é uma derrota normal.»