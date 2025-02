Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala e imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-0) frente ao Sp. Braga:

«Acho que, dentro do azar, só posso ficar agradado com o jogo que os jogadores fizeram. Na primeira parte conseguimos reajustar para tentar segurar o jogo. Ao intervalo acertamos agulhas, na segunda parte os jogadores tiveram uma personalidade incrível, demonstraram qualidade com bola, acho que, sem contestar a expulsão, onze para onze teria sido um jogo muito interessante para toda a gente».

[Ajustes ao intervalo] «Começou por passar tranquilidade aos jogadores, tínhamos de saber descansar com e sem bola. Sem bola tínhamos de levar o adversário a jogar mais pelos corredores e com bola uma construção foi a três para garantir mais segurança na saída. Acima de tudo deveu-se à qualidade dos jogadores, houve jogadores que tiveram um desempenho incrível com bola. Às vezes pomos a culpa no treinador, a verdade é que os jogadores é que são os artistas e hoje estiveram muito bem e na segunda parte. Criaram alguns lances em que que, com sorte, podíamos ter chegado ao golo».