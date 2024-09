Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Famalicão:

«Foi um jogo muito bem disputado pelas duas equipas, que fizeram tudo para ganhar o jogo. Houve períodos de alternância do controlo do jogo e o empate acaba por ser justo.

Na primeira parte sentimos muitas dificuldades porque estávamos a chegar atrasados às pressões e ao intervalo tivemos de corrigir. Na segunda parte acomodámo-nos ao ponto e tivemos de chamar à atenção. Aí, voltamos a criar perigo. Somos uma equipa em construção porque ainda não conseguimos manter o registo os 90 minutos.

[O que falta para ganhar?] Acho que falta um pouco de sorte também. No último jogo tivemos as melhores oportunidades de golo e algumas delas muito claras. Diria que falta essa sorte, mas estamos no bom caminho, somos uma equipa difícil de bater e acho que vamos continuar neste registo».