Bruno Pinheiro lançou, esta quarta-feira, os dados para a visita aos Açores, a propósito da nona jornada da Liga. Para o treinador do Gil Vicente, a equipa será «realista», face às circunstâncias.

«Não acho que teremos um Gil Vicente fabuloso neste jogo, mas sim uma equipa realista, que se vai adaptar aos acontecimentos, e com capacidade para trazer os três pontos. Vamos ter de ser muito pacientes, tal como no jogo da Taça de Portugal, frente ao Belenenses», referiu.

Reconhecendo mérito no percurso do Santa Clara – «a surpresa do campeonato» – Bruno Pinheiro teceu elogios aos adversários.

«É uma equipa que não arrisca muito, tenta manter-se coesa durante os 90 minutos, que joga no erro do adversário e tem no Gabriel Silva um elemento que faz a diferença», analisou.

Em sentido oposto, Bruno Pinheiro criticou o relvado do Estádio S. Miguel: «Apostaremos num futebol mais apoiado, a aproveitar espaços reduzidos. O relvado pode não ajudar e tornar o jogo mais lento, e tirar-nos alguma paciência. Temos de estar preparados mentalmente para que o jogo não seja tão bonito».

Por fim, quanto aos 10 pontos somados em oito jornadas, o timoneiro dos gilistas apresentou sensações díspares.

«Entrámos com a época em andamento e tivemos jogos complicados. Por isso, poderia dizer que os pontos estão acima das expectativas. Mas, no final deste período, e por aquilo que fizemos, considero que até merecíamos mais», terminou.

O Gil Vicente, nono classificado com 10 pontos, jogará esta sexta-feira no reduto do Santa Clara (4.º). Os açorianos totalizam 15 pontos.

O encontro está agendado para as 20h45 de Portugal Continental e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.