O Gil Vicente não ganha para a Liga desde o mediático triunfo diante do FC Porto (3-1), em 19 de janeiro. De lá para cá somou três derrotas seguidas no campeonato, registo que não retira tranquilidade ao seu treinador, Bruno Pinheiro, que pede resultados à altura das exibições da equipa.

«Não podemos confundir a tranquilidade com preocupação. Mesmo jogando bem, temos tido dificuldade em sair com a vitória. Estamos numa fase em que as bolas batem no adversário ou num jogador nosso e entram. São coisas que não controlamos», notou o técnico, que se mostra «tranquilo pelo trabalho realizado».

«O importante é que os jogadores acreditem na ideia e isso está a acontecer, mas essa serenidade não quer dizer que não esteja preocupado com os resultados. Espero que, neste jogo, nos apresentemos bem e consigamos casar a exibição com o resultado», referiu o técnico dos gilistas, na antevisão ao encontro com o Famalicão, que fecha a 22.ª jornada da Liga.

«O Famalicão tem pontuado nestes últimos jogos. Acredito que tenha uma tranquilidade diferente da nossa. Tem muita qualidade individual e um treinador que está à procura de conciliar a qualidade individual com a coletiva. Esperamos um adversário de grande qualidade», referiu Bruno Pinheiro.

Yaya Sithole, Buatu e Pablo, lesionados, bem como Jorge Aguirre, castigado, estão fora do encontro com o Famalicão, agendado para esta segunda-feira (20:15), em Barcelos.