Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 4-2 frente ao AVS:

«As vitórias são sempre desejadas e não podia começar melhor. Estamos muito felizes porque e acho que se sentiu que o grupo que está feliz, que quer trabalhar e que quer muito ganhar. Fizeram tudo para isso, nem sempre da melhor forma, mas vamos acreditar que fizemos por merecer ganhar.

[já sentiu os jogadores afeiçoados às suas ideias?] Eles tentaram, mas aquilo que lhe pedimos não é fácil. Primeiro exige muita coragem e fazê-lo num jogo oficial sem ter tido a hipótese de tentar fazer em jogos que não contam, é de louvar. Os primeiros dez minutos ainda encontramos três ou quatro situações interessantes, mas depois o jogo muda, o caos vem e as coisas complicam-se. Esperamos daqui a três ou quatro jornadas ser mais consistentes os 90 minutos.

[o que vimos de Bruno Pinheiro hoje?] Foi o carácter dos jogadores, a qualidade dos jogadores e hoje a vitória é deles, não é minha certamente. Os jogadores têm todo o mérito nesta vitória.

[o que pretendeu com as entradas de Yaya e de Josué?] A equipa do Aves é extremamente forte fisicamente e nós tínhamos jogadores com caraterísticas físicas menos fortes. Eu tinha o Yaya pronto para entrar para equilibrar nesse registo quando acontece a expulsão e não quis matar o atleta. Até porque, jogando com mais um, a probabilidade de ser apanhados em contra-ataque e preferi que ficasse.

A substituição do Josué, ao jogar com mais um, íamos ficar mais subidos no terreno e achei que íamos criar dificuldades ao Rúben e, como tal, o Josué mais fresco, ia ter mais capacidade de ter mais velocidade. Em primeiro garanti equilíbrio à equipa e, na parte final, com a entrada de Depú e o Diego, tentar a vitória».