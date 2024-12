A viver uma fase negativa no campeonato, o Gil Vicente quer terminar a série de quatro derrotas consecutivas frente ao Nacional e Bruno Pinheiro, treinador do Gil, não esconde que para além dos três pontos, quer uma imagem diferente da equipa dentro do campo.

«Não vou exigir uma boa exibição, mas sim uma imagem diferente, com caráter. Quando se vem de uma sequência de quatro jogos sem ganhar, não podemos estar à espera de um jogo fantástico, mas sim trazer os três pontos. Não quero apenas jogar bem, mas sim ganhar», afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão à partida.

«A ambição é sempre ganhar mas, desta vez, temos o objetivo de recuperar a nossa identidade, que no último jogo foi beliscada. Ficamos muito tristes e incomodados. Há uma grande vontade de fazer algo diferente», acrescentou ainda Bruno Pinheiro, nesse sentido.

Já quando questionado sobre as propriedades do Nacional, o treinador do Gil Vicente disse «respeitar muito o adversário», mas focou novamente as atenções para a sua equipa.

«Queremos manter a nossa filosofia de jogo. Vamos tentar ser dominadores e controladores. Se a exibição for melhor ou pior, veremos consoante o resultado. Neste momento, o obstáculo a ultrapassar somos nós. Estamos a ser o nosso problema e precisamos de voltar a ganhar», concluiu.

O Gil Vicente, 13.º classificado com 10 pontos, recebe o Nacional, 16.º com nove, numa partida agendada para sábado, às 15:30h, que vai ter arbitragem de Pedro Ramalho, na cidade de Barcelos.