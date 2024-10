Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, em declarações na sala de imprensa do estádio São Miguel, após a derrota por 2-1 frente ao Santa Clara, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«Não era o desejado, jogo foi muito difícil, acabou por ganhar o Santa Clara. Há que dar os parabéns ao Santa Clara e trabalhar mais.



Entrámos mal no jogo e não se justificava, pusemo-nos a jeito e permitimos ao adversário acreditar, crescer e perdemos o controlo do jogo. Na segunda parte fomos melhorando com o adversário a tentar defender.»



[O Gil acaba com muita posse de bola, o que falhou para concretizar essa posse?]:



«A posse de bola não serve de nada se não for para quebrar linhas. Não tivemos competência na primeira parte para interpretar o jogo. Sabíamos que o Santa Clara é uma equipa muito coesa, que não arrisca muito e que aposta muito nas transições. O jogo foi todo em transições. Fomos culpados, não tivemos a competência necessária para ganhar o jogo.»