O Gil Vicente vem de duas derrotas consecutivas por 2-1, frente a Santa Clara e Boavista, mas, apesar de reconhecer falhas da equipa, Bruno Pinheiro considerou que «os resultados não traduzem o que se passou dentro de campo».

«Tivemos falhas, que têm de ser suprimidas, mas temos sido competentes, discutindo sempre os jogos. Fomos infelizes em alguns momentos, mas vamos eliminar os erros, para que os resultados se equiparem às exibições», disse o treinador dos gilistas, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense.

«Perdemos os dois jogos em situações similares, concedendo dois golos em cada partida. Quando assim é, torna-se difícil ganhar. Mas, nessas duas derrotas, conseguimos produzir oportunidades, algumas flagrantes, e fizemos o nosso golo. Temos falhado na defesa e precisamos de mais atenção nesse aspeto, vai ter de ser uma prioridade», afirmou ainda.

O técnico reconheceu que «a equipa [do Gil Vicente] é jovem e tem pouco experiência competitiva», mas tem «vontade de melhorar, mesmo fazendo algumas coisas precipitadas para dar a volta à situação».

«Os resultados retiram um pouco da confiança, mas temos de nos agarrar ao que temos mostrado. Temos sempre discutido os resultados e várias vezes fomos superiores. Quando bola não entra, temos de saber lidar com isso», assumiu.

Quanto ao Moreirense, Bruno Pinheiro considerou que o adversário tem «muita capacidade individual» e está «bem trabalhado coletivamente», daí ter feito «jogos interessantes».

Apesar das lesões que o plantel do Gil Vicente tem sofrido, Bruno Pinheiro descartou, para já, a possibilidade de contratar jogadores em janeiro. O defesa Josué Sá e os médios Yaya Sithole e Facundo Cáseres estão a contas com lesões prolongadas.

«Nesta altura não se fala de reforços, temos de melhorar com o que temos. Se já fizemos bons jogos é porque a capacidade existe, com este plantel. São estes que vamos dar a volta à situação», vincou.

O Gil Vicente joga no reduto do Moreirense esta sexta-feira, numa partida agendada para as 20h15, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.