O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, na flash interview à Sport Tv após a derrota (2-1) em casa do FC Porto, na sexta jornada da Liga:

«[Ficou a cinco minutos de empatar em casa do FC Porto] Infelizmente, não levamos nada deste jogo em termos pontuais. Acho que é um resultado injusto pelo futebol que praticámos e pelas oportunidades que criámos durante todo o jogo. Vínhamos cá com os olhos postos na baliza do adversário, sabíamos que íamos defrontar uma equipa muito forte, com grande qualidade e ideias muito bem assimiladas, mas durante os 90 minutos fomos sempre uma equipa muito concentrada, muito organizada, sem conceder grandes oportunidades ao FC Porto. Na segunda parte, já depois do 1-1, tivemos duas ou três oportunidades para nos adiantarmos no marcador. Depois, já nos descontos, sofremos golo de uma bola parada que não podemos sofrer. Não levamos pontos, mas deixámos uma boa imagem, com futebol de qualidade e os nossos jogadores estão de parabéns, com exceção do lance do segundo golo.

[FC Porto arriscou muito, mas em lances rápidos o Gil Vicente podia chegar a vantagem] Acreditamos muito em nós, independentemente do que o adversário possa fazer. Estávamos preparados para todas as situações, fomos muito concentrados, muito organizados, tivemos várias saídas na segunda parte e momentos em posse de bola, não foi só jogar em transição. O Diogo Costa também esteve muito bem no jogo e ele está lá para defender, mas se calhar poderíamos ter finalizado melhor. No cômputo geral, fica um bom jogo da nossa parte. Não levamos pontos, mas temos de estar confiantes para aquilo que podemos e queremos fazer.

[Gil teve bola como pretendia?] Podíamos ter tido mais, houve momentos em que podíamos ter mais calma com bola. Mas acho que fizemos um bom jogo. Quando foi para ter bola, tivemos bola, quando foi para sair em transição, fizemo-lo. É um resultado injusto devido ao que aconteceu nos 90 minutos.

[Só faltou ajustar a bola parada aos 90 minutos?] São lances em que os níveis de concentração são tão elevados em todo o jogo e a este nível têm de estar concentrados até ao apito final. Às vezes, estes jogos decidem-se no detalhe e quando jogamos com equipas com a qualidade do FC Porto, o detalhe pode definir jogos. Temos de estar concentrados. Esse detalhe não nos deixou levar pontos, mas estou satisfeito pelo que produzimos, pela organização da equipa, pela postura dos jogadores e pela entrega. Feliz pelo que fizemos, apenas triste pelo momento do segundo golo, porque devíamos estar mais concentrados e ser mais agressivos.»