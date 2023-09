O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, considerou que os gilistas mereciam ter mais pontos na Liga, tendo em conta a qualidade que têm apresentado.

«Estamos muito confiantes para o que vamos fazer e preparados para o jogo. Vamos defrontar uma equipa com jogadores de boa qualidade técnica. Mas nós, por aquilo que já demonstrámos e praticámos, já devíamos ter mais pontos do que temos», afirmou o técnico dos minhotos em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril.

Campelos apontou que «apenas por detalhes a equipa não tem conseguido materializar em melhores resultados aquilo que tem feito».

«Vamos melhorar nesse aspeto e fazer com que esses detalhes pendam para nós nos próximos jogos. Nesta paragem, trabalhámos o todo. É uma realidade que temos mais golos marcados do que sofridos, e quando vejo que várias equipas têm uma pontuação semelhante à nossa, percebe-se que nesta fase está tudo numa fase muito embrionária», sublinhou o técnico do Gil Vicente, que soma três pontos ao fim de quatro jornadas.

Apesar de reconhecer que «os 15 dias de paragem [do campeonato] foram muito bons para recuperar alguns jogadores e outros ganharem ritmo competitivo», Campelos lembrou que o plantel gilista sofreu várias mudanças.

«Saíram 13 jogadores da época passada e chegaram vários novos atletas. Pôr a equipa a jogar bem é um processo que demora, mas é unânime que na maioria dos jogos o Gil Vicente esteve bem e merecia ter outro resultado. O detalhe ou o erro, que no passado pendeu para o adversário, queremos agora que penda para nós», frisou.

O Gil Vicente recebe no domingo o Estoril Praia, numa partida agendada para as 15h30, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.