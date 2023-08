Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota por 3-2 frente ao Benfica, em jogo da terceira jornada da Liga:



Entrámos bem no jogo, tivemos saídas com critério, mas faltou-nos ser mais objetivos no último terço. Sofremos um golo de penálti. O lance era evitável, no sítio onde foi, só tínhamos de temporizar. Era um lance perfeitamente evitável. Depois do penálti, ficámos intranquilos e o Benfica teve superioridade até ao intervalo.



Ao intervalo disse que tínhamos de jogar como fizemos no início do jogo. Tínhamos de ter mais coragem e confiança para ter bola. Acho que as substituições que fizemos acrescentaram ao que precisávamos. Tivemos mais velocidade nos corredores e mais critério depois de ganhar a bola.



Sofremos o 2-0 numa transição e mesmo a perder por dois golos, acreditámos que era possível chegar ao empate. Fizemos o 2-1 e acho que estávamos por cima do jogo quando sofremos o terceiro golo. Errámos um passe sem pressão e oferecemos um lançamento ao Benfica e daí nasceu o golo. São coisas que temos de melhorar. Acabámos a segunda parte bem melhor do que a primeira e ainda fizemos o 3-2.



Se tivéssemos tido mais discernimento em alguns momentos poderíamos ter causado ainda mais situações de perigo porque temos jogadores de qualidade. Ao intervalo disse que tínhamos de fazer o empate, mas infelizmente sofremos o 2-0. Ainda assim, os jogadores mostraram grande atitude e determinação. Houve ainda uma situação do Depú quando estava 2-1 que poderíamos ter concretizado.



Há ligações que temos de melhorar. Numa situação em que podíamos sair em transição e causar perigo, falhámos um passe e do lançamento, surgiu o terceiro golo do Benfica. Mas estou muito satisfeito com a postura dos jogadores. Fomos corajosos e tivemos os olhos postos na baliza contrária.»



[Sobre a exibição do Maxime Dominguez]: «Estamos a reconstruir equipa e alguns jogadores chegaram mais tarde e ainda não têm ritmo. O Félix precisa de ritmo, mas hoje jogou 30 minutos. O Maxime tem jogado na direita por necessidade. Ele tem qualidade, mas sabemos que rende mais se jogar no meio. A equipa tem de melhorar a eficácia no passe. Se ainda for, vai ter ainda mais qualidade de jogo e vai ter bons resultados.»