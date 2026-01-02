Liga
Há 24 min
Carlos Eduardo: «Procurei ser feliz e fiz o primeiro golo pelo Gil Vicente»
Avançado do Gil Vicente marcou o golo que carimbou o empate a um golo frente ao Sporting
DIM
Avançado do Gil Vicente marcou o golo que carimbou o empate a um golo frente ao Sporting
DIM
Carlos Eduardo, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a um golo entre Gil Vicente e Sporting, na 17.ª jornada da Liga:
Análise ao empate diante do Sporting
«Estou muito feliz pela oportunidade, sabíamos das dificuldades de jogar contra o Sporting, candidato ao título. Temos um grande grupo, uma grande equipa e agradeço aos adeptos.»
Estreia a marcar pelo Gil Vicente
«Estou sempre pronto, é mais uma oportunidade do técnico e procurei ser feliz. Acabei por ser e fiz um golo. É o primeiro com a camisola do Gil Vicente, tive um início de época difícil com uma lesão grave, mas a emoção é grande depois de tanto tempo sem marcar. Agora é continuar a trabalhar e dar o máximo para fazer mais golos.»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS