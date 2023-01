A FIGURA: Fran Navarro é de outra casta

A entrada na segunda parte tinha sido mais feliz para o Casa Pia, mas Fran Navarro não demorou muito a resgatar o galo de Barcelos para o caminho da vitória. Aos 50 minutos, marcou de forma acrobática. Aos 63, já com o golo de Vítor Carvalho pelo meio, fez o 3-1 com muita, muita classe. É para outros voos, mas feliz dos gilistas que podem apreciar a qualidade de Navarro enquanto ele dura.

O MOMENTO: Vítor Carvalho, reviravolta com cabeça (minuto 54)

A defesa do Casa Pia distraiu-se, e Vítor Carvalho apareceu sozinho na área para virar o resultado a favor do Gil. A partir daí, os três pontos ficaram no bolso.

OUTROS DESTAQUES

Tomás Araújo

Tem vindo a ganhar espaço no onze titular do Gil Vicente e esta noite justificou a aposta de Daniel Sousa. Defensivamente não comprometeu, e com bola deu algo mais à formação gilista. A assistência para o bis de Navarro é muito boa.

Rafael Martins

Rafael Martins pode não estar muito inspirado, mas é sempre preciso contar com ele no ataque à baliza adversária. As coisas não lhe saíram propriamente bem na primeira parte, mas começou a segunda a faturar. Nos descontos, esteve perto de bisar e reduzir, mas o remate ficou na barra.

Yuki Soma

Vem para acrescentar, o internacional japonês que esteve no Mundial 2022. Entrou à hora de jogo, para a estreia com a camisola do Casa Pia, e agitou as águas. Tecnicamente evoluído, talvez tenha abusado aqui e ali dos cruzamentos, também numa altura em que os gansos jogavam mais com o coração do que com a cabeça. Ainda assim, a bola saiu sempre redondinha dos seus pés.