O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou castigos aplicados a quatro jogadores, que ficam impedidos de alinhar na 18.ª jornada da Liga.

Jhonata Robert (Famalicão) foi expulso no jogo com o Moreirense e falha a deslocação a casa do Benfica, enquanto André André (V. Guimarães), Angel Gomes (Boavista) e Ygor Nogueira (Gil Vicente) foram admoestados com a quinta cartolina amarela, tendo assim de cumprir uma partida de castigo, falhando, respetivamente os jogos com Belenenses, Nacional, e Sporting.