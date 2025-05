César Peixoto, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Rio Ave:

«Vínhamos com o intuito de lutar pelos três pontos, acho que se notou que a equipa entrou forte e com vontade. Ainda assim, baixou um bocado o ritmo com bola e acabámos por sofrer o golo. Tivemos uma boa reação, fizemos o 1-1 e criámos outra situação que me parece penálti. Não fomos muito agressivos na primeira parte e pusemos pouca gente na zona de finalização.

Na segunda parte o Rio Ave entrou melhor, mas depois voltamos a tomar conta do jogo, a chutar mais à baliza, mas faltou eficácia. Acaba por ser um empate que nos sabe a pouco, mas que se percebe pela forma como correu o jogo. Foi um ponto que levamos daqui, fora de casa, não é mau, mas queríamos os três pontos.

Tivemos um contratempo, o Diogo tem toda a nossa confiança, tem trabalhado connosco, é um jogador que nós acreditamos e, apesar da tenra idade, é um jogador com capacidade para entrar. Acabou por fazer um grande jogo, principalmente na segunda parte.

O Rodrigo, apesar da idade, com 17 anos, maduro dentro de campo, miúdo com muito potencial e que nós, clube e equipa técnica, acreditámos muito e retiramos isso de bom. São dois jogadores jovens da formação e o clube percebe que há aqui um caminho.

[melhorias a fazer na próxima época] Acho que a equipa acabou muito consistente e muito competitiva. A crescer com bola e defensivamente não permitimos muito aos adversários. Acho que a equipa acabou num nível muito bom, mas queremos mais e melhor. Agora é analisar, temos um conhecimento profundo do plantel, sobre o clube, descansar também é importante, foi uma época desgastante e a seu tempo pensar na próxima época. Queremos fazer uma época tranquila e criar um ADN de uma equipa competitiva no sentido. Vamos tornar-nos cada vez mais fortes.

[há necessidade de alguma revolução no plantel?] Temos uma base de jogadores importantes no clube. Como todas as equipas temos de mudar algumas coisas, mas a base está cá. Queremos jogadores com ADN do clube e vamos tentar acrescentar qualidade.

Aproveito para dizer que o Rúben não vai continuar connosco. É um jogador que deu muito ao clube, foi um excelente capitão e mesmo lesionado foi sempre muito importante para toda a gente. Termina aqui o ciclo dele e só tem de estar orgulhoso pelo que conquistou no clube. Desejamos a maior sorte do mundo porque sempre foi fantástico como homem e jogador».