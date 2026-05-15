O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, garantiu que os gilistas vão a Alvalade «competir pelos três pontos», apesar de reconhecer «maior responsabilidade» do Sporting, no jogo deste sábado (20h30), na 34.ª e última jornada da Liga. O técnico gilista admitiu que a derrota com o Arouca foi «o pior jogo da época» e abordou o percurso da equipa, lembrando que o clube vendeu «dois jogadores muito importantes» a meio da temporada, mas manteve-se competitivo.

Motivação de terminar uma temporada «fantástica» frente a um dos candidatos ao título

«É uma boa forma de terminar o campeonato, esta grande época que estamos a fazer, perante uma excelente equipa, ainda atual detentora do campeonato nacional, que tem um objetivo claro para cumprir. Nós também ainda temos objetivos e, enquanto matematicamente for possível, vamos lá para competir»

Lotação esgotada em Alvalade

«Vamos lutar pelos três pontos, como sempre. Acho que não podia haver melhor maneira de terminar esta época do que competir num bom estádio, com um grande ambiente, frente a uma grande equipa.»

Sporting é quem tem responsabilidade

«A responsabilidade é do Sporting. O objetivo deles é serem campeões e agora, no mínimo, ir à Liga dos Campeões. Nós estamos aqui por mérito próprio. O nosso objetivo inicial não era este.»

Gil Vicente será competitivo e fiel à sua identidade

«Não vamos 'meter o autocarro'. Em alguns momentos o Sporting vai empurrar-nos para trás, isso é certo, pela qualidade e capacidade que tem, mas a nossa equipa, estando bem organizada e com os timings bem definidos, também não é fácil de ultrapassar.»

Percurso da equipa na Liga

«O sentimento é de felicidade. Fizemos uma época fantástica em termos de números, de classificação e de crescimento. Nunca baixámos do sexto lugar, o que é uma coisa fantástica.»

«Demos muito a este campeonato enquanto equipa e enquanto clube. Houve crescimento de jogadores, de adeptos, do próprio clube. Acho que isso é inegável.»

Gil Vicente está a preparar a próxima temporada

«Na temporada passada criámos praticamente uma equipa nova. Saíram 16 jogadores, entraram 11, depois saíram mais alguns e voltámos a mexer. O crescimento foi muito acentuado e isso é sinal de que o trabalho foi bem feito.»

Estrutura já identificou «o que é preciso» reforçar

«Sabemos bem o que queremos e qual é a identidade de clube que estamos a criar. Queremos continuar consistentes e manter o Gil Vicente na metade de cima da tabela.»