César Peixoto: «Assumimos que vamos lutar pela Conference League»
Treinador do Gil Vicente mostrou-se frustrado por deixar fugir a vitória no último minuto
César Peixoto, na sala de imprensa, assumiu a candidatura a um lugar europeu e mostrou-se frustrado por ter sofrido o empate no último lance do desafio.
Análise ao jogo
Foi um jogo equilibrado e a frustração da forma como sofremos o empate. Foi um bom jogo, conseguimos fazer dois golos, mas não fomos felizes da forma como sofremos. É nosso objetivo chegar a ficar num lugar europeu. Estou frustrado pela forma como sofremos o empate. Os jogadores estão frustrados por empatar no último lance do jogo, mas tal como disse lá em baixo a eles, mais do que nunca vamos lutar pela Conference League.
A equipa não conseguiu ter bola na parte final do jogo
A equipa depois de fazer o 2-1 acabou por estabilizar, mas o Alverca mexer na equipa e ganhou algum ascendente. Tentámos também reforçar a zona da defesa com mais físico, mas o Alverca acaba por marcar num lance furtuito acaba por marcar. Ele cabeceia e a bola bate na cabeça do Carlos Eduardo e acaba por entrar. Aqui e ali fomos perdendo algumas bolas na fase de construção, algo que costumamos a fazer bem, mas acho que foi um jogo equilibrado. Mas o campeonato é isto, empatamos com uma equipa que ganhámos na primeira volta e se calhar vamos ganhar a uma que perdemos. O nosso jogo também é de risco e não vou apontar o dedo a ninguém. Não vamos ganhar os jogos todos, mas o Gil Vicente vai-se propor a ganhar os jogos todos. Os adeptos têm de acreditar na equipa e nós vamos precisar muito deles.
Exibição do Agustín.
Agustín é um jogador que apostamos muito. È um jogador muito explosivo, mas tivemos de fazer um trabalho nele por o jogo no Uruguai é mais lento. Ele é um jogador muito explosivo, faz tudo muito rápido, e estou feliz por ele porque está a conseguir ter mais minutos. Ele tem características diferente dos outros e é importante por isso. Está melhor fisicamente e por isso estou satisfeito. A equipa está unida e focada e vamos ser felizes no final.