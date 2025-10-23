O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, assegurou esta quinta-feira que a equipa está «preparada e confiante» para deixar para trás a eliminação da Taça de Portugal e regressar às vitórias na visita ao Alverca, agendada para sexta-feira, a contar para a nona jornada do campeonato.

Regresso ao campeonato após uma derrota

«A derrota foi dura. Custou a arrancar a semana, mas reagimos bem e estou confiante que a equipa vai ser competitiva. Temos mostrado boa resposta nos momentos difíceis e acredito que isso voltará a acontecer».

Eliminação da Taça serve de aprendizagem

«Foi um jogo em que corremos muito, mas mal. Não trabalhámos como equipa, nem defensivamente nem ofensivamente. Não foi falta de atitude, mas sim um problema coletivo. Serviu para aprendermos. Não vamos mudar nada nem pôr nada em dúvida por uma derrota. [...] Os jogadores perceberam o que correu mal. Trabalhámos sobre esses erros e voltámos às nossas dinâmicas. A confiança é exatamente a mesma. Vamos ser uma equipa consistente, preparada e competitiva, tal como temos sido até agora».

Alverca, um rival em crescimento

«Vai ser um jogo difícil, contra uma boa equipa, bem organizada, com bons valores individuais e muito forte nas transições. O Lincoln é um jogador diferenciado, muito forte nas bolas paradas. Temos de estar 100 por cento focados e organizados. [...] Se não sofrermos, estamos mais perto de ganhar. Esse é um princípio básico. Temos de ser coesos, compactos e organizados. É fundamental voltar a ter a baliza a zero».