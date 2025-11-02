O Gil Vicente vive um bom momento na Liga, mas César Peixoto garante que o sucesso recente não alterou a mentalidade do grupo. Na antevisão ao duelo frente ao Santa Clara, agendado para segunda-feira, o treinador dos gilistas reforçou a importância da concentração e da humildade.

Classificação não ilude

«As vitórias e a classificação podem dar a sensação de que está tudo bem, mas não me iludo com isso e não deixo que os jogadores se iludam também. Trabalhamos muito em cima do que ainda temos de crescer e melhorar. Somos uma equipa humilde e é assim que vamos continuar».

«O Santa Clara é fortíssimo»

«O Santa Clara é um adversário fortíssimo, que manteve praticamente a mesma equipa do ano passado e até acrescentou qualidade. Mais cedo ou mais tarde, vai voltar a encarreirar. Por isso, temos de estar focados e concentrados a 100 por cento para tentar vencer».

Luís Esteves é baixa

«O Luís tem sido um jogador importante, mas eu confio plenamente em todo o plantel. Se chegarmos a janeiro e ninguém sair, não preciso de ninguém. Temos dois jogadores por posição, soluções competentes, e a equipa vai render independentemente de quem jogar».

Evolução e estratégia como base do sucesso

«Tenho pedido um passo em frente aos jogadores e eles têm correspondido. Temos ainda muito para evoluir, mas a equipa tem sido competente e equilibrada. Não há jogos fáceis para nós. Podemos torná-los mais acessíveis, mas só com foco e trabalho. Temos uma ideia bem vincada, mas adaptamos pequenos detalhes em função da análise ao adversário. É isso que nos permite criar e aproveitar espaços, manipular momentos do jogo e manter a consistência defensiva. Temos sofrido poucos golos e permitido poucas ocasiões, o que demonstra organização, intensidade e espírito de grupo».

Mercado de janeiro

«Acredito e confio em todos da mesma forma. Se conseguirmos manter todos os jogadores, melhor. O grupo tem qualidade, equilíbrio e competitividade interna. O mercado de janeiro só será um tema se houver saídas, porque estou muito satisfeito com o que temos».