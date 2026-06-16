César Peixoto foi anunciado como novo treinador do Wolverhampton, mas, antes de rumar a Inglaterra, deixou uma mensagem de despedida ao Gil Vicente.

«Chegou um momento difícil para mim. É o quebrar de um ciclo que, para mim, foi muito feliz e de muito crescimento. Eu e a minha equipa técnica conseguimos fazer um trabalho fantástico, fomos criando alguns alicerces para o futuro do Gil Vicente», começou por dizer em um vídeo publicado nas redes sociais do clube minhoto.

O português de 46 anos mostrou-se orgulhoso por aquilo que construiu no clube de Barcelos: «Um primeiro ano difícil, onde chegámos para garantir a manutenção. Depois o clube cresceu muito, criámos uma equipa forte, um ADN de clube forte também, uma estrutura forte. Este ano fizemos uma época fantástica, na minha maneira de ver, não só em termos de resultados e números, mas também em termos de paixão, de envolvimento, de qualidade de jogo, do que é o envolvimento dos adeptos com o clube e os jogadores estrarem em sintonia com os adeptos.»

O técnico, natural de Guimarães, não escondeu que o seu sucesso foi conseguido com a ajuda de todos os elementos da estrutura do emblema gilista.

«É um adeus com o coração apertado. Estive cá [Gil Vicente] três anos como jogador, fui capitão, e agora mais um ano e meio, não é um clube indiferente para mim», explicou.

César agradeceu o apoio e apelou à presença de cada vez mais adeptos no estádio.

«Muito obrigado ao presidente, a toda a estrutura e a toda a gente que me ajudou a consolidar enquanto treinador, aos meus jogadores, por terem acreditado em mim desde o primeiro dia. Vou estar sempre a torcer pelo Gil Vicente, a ver todos os jogos. Sinto que dei tudo de mim ao longo dos meses que cá estive.»

«Boa sorte para o futuro. Serei sempre um gilista a torcer por vocês», concluiu.

O técnico luso vai disputar o Championship pelos Wolves, na próxima temporada.