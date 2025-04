César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao V. Guimarães:

«Foi um jogo muito equilibrado, duas boas equipas, bem organizadas, fomos competitivos a 90 minutos e foi decidido num detalhe, num erro individual. Quero já dizer que quando um erra, erramos todos, eu é que sou o responsável. O Bamba tem feito um grande trabalho e ninguém é culpado de nada. É um jogador importante para nós e vai continuar a ser.

Fizemos um bom jogo, perante uma boa equipa que está num momento e nós a tentar sair de onde estamos. Deixa-me boas perspetivas para o futuro. Não fomos inferiores em nada e se mantivermos esta atitude e formos coletivamente muito fortes, vamos conseguir. Estamos tristes e frustrados, tenho o balneário triste e frustrado porque sentiram que deram tudo e que este resultado é injusto. A equipa foi sempre competitiva e lutou pelo resultado até ao final.

[ainda está à procura da fórmula ideal?] O Sergio [Bermejo] lesionou-se e não foi opção. No Touré no jogo anterior estava castigado. A equipa está a crescer a olhos vistos, tornou-se uma equipa muito mais competitiva, com mais andamento, mais organizada, mais alma, e está a faltar o detalhe. Nota-se que a equipa está a crescer e vamos transformar isso em algo positivo.

Metemos dois avançados, tiramos dois médios de equilíbrio e metemos dois médios mais ofensivos, não havia muito mais a fazer. O risco foi tomado no momento certo. Ninguém esperava que o golo surgisse naquele momento. Quando tivemos necessidade de arriscar, arriscamos».