César Peixoto: «Estamos preparados para enfrentar este FC Porto»
Treinador do Gil Vicente lança partida da segunda jornada da Liga
Treinador do Gil Vicente lança partida da segunda jornada da Liga
César Peixoto, treinador do Gil Vicente, fez este domingo a antevisão ao jogo com o FC Porto, da segunda jornada da Liga. Sobre a partida, o técnico garantiu que a equipa está «preparada» para um adversário «entusiasmado e com novas ideias».
«Estamos preparados para enfrentar este FC Porto, que está entusiasmado com as novas ideias e com os resultados que tem tido. Mas isso pouco nos importa, porque o essencial é aquilo que temos de fazer», começou por dizer em conferência de imprensa.
Relembrando a vitória na primeira jornada, frente ao Nacional (2-0), na Madeira, o treinador destacou o moral da equipa, mas apontou ao «foco» no próximo jogo.
«Foi importante começarmos com o pé direito, num campo difícil, onde raramente se vence. Trouxemos três pontos, que deram moral, mas que já não valem mais do que isso. Temos de continuar focados, porque o caminho é longo», destacou.
«Cada jogo tem a sua história. O FC Porto tem padrões claros, ofensivos e defensivos, mas nós também temos a nossa identidade e não vamos abdicar dela. Adaptamo-nos estrategicamente, sem mudar a ideia de jogo que estamos a construir», acrescentou.
Analisando o FC Porto, anotou a troca de treinador da equipa adversária e a diferente preparação para este embate, face ao da época passada.
«Um treinador novo, jogadores novos, características e ideias de jogo diferentes. Olhámos para o que o FC Porto tem feito, para os padrões que apresenta ofensivamente e defensivamente, e trabalhámos em função disso. Mas as bases da nossa identidade serão sempre as mesmas, independentemente de ser contra o FC Porto, o Benfica ou o Sporting».
Por fim, César Peixoto avisou que não é fácil jogar em Barcelos: «Queremos que o nosso estádio seja uma fortaleza. Os adversários podem encontrar boas condições para jogar, mas têm de sentir que aqui não será fácil. Temos uma equipa coesa, humilde e trabalhadora, que vai dar sempre o máximo», finalizou.
O Gil e o FC Porto jogam esta segunda-feira às 20h15, em Barcelos. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.