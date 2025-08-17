César Peixoto, treinador do Gil Vicente, fez este domingo a antevisão ao jogo com o FC Porto, da segunda jornada da Liga. Sobre a partida, o técnico garantiu que a equipa está «preparada» para um adversário «entusiasmado e com novas ideias».

«Estamos preparados para enfrentar este FC Porto, que está entusiasmado com as novas ideias e com os resultados que tem tido. Mas isso pouco nos importa, porque o essencial é aquilo que temos de fazer», começou por dizer em conferência de imprensa.

Relembrando a vitória na primeira jornada, frente ao Nacional (2-0), na Madeira, o treinador destacou o moral da equipa, mas apontou ao «foco» no próximo jogo.

«Foi importante começarmos com o pé direito, num campo difícil, onde raramente se vence. Trouxemos três pontos, que deram moral, mas que já não valem mais do que isso. Temos de continuar focados, porque o caminho é longo», destacou.

«Cada jogo tem a sua história. O FC Porto tem padrões claros, ofensivos e defensivos, mas nós também temos a nossa identidade e não vamos abdicar dela. Adaptamo-nos estrategicamente, sem mudar a ideia de jogo que estamos a construir», acrescentou.

Analisando o FC Porto, anotou a troca de treinador da equipa adversária e a diferente preparação para este embate, face ao da época passada.

«Um treinador novo, jogadores novos, características e ideias de jogo diferentes. Olhámos para o que o FC Porto tem feito, para os padrões que apresenta ofensivamente e defensivamente, e trabalhámos em função disso. Mas as bases da nossa identidade serão sempre as mesmas, independentemente de ser contra o FC Porto, o Benfica ou o Sporting».

Por fim, César Peixoto avisou que não é fácil jogar em Barcelos: «Queremos que o nosso estádio seja uma fortaleza. Os adversários podem encontrar boas condições para jogar, mas têm de sentir que aqui não será fácil. Temos uma equipa coesa, humilde e trabalhadora, que vai dar sempre o máximo», finalizou.

O Gil e o FC Porto jogam esta segunda-feira às 20h15, em Barcelos. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.