César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Arouca:

«Eu acho que se notou desde o primeiro minuto que a equipa foi atrás dos três pontos e fez um grande jogo contra uma equipa bem organizada. Hoje fomos claramente superiores nos 90 minutos, criámos muitas oportunidades, e o Arouca das poucas vezes que lá foi marcou.

Depois do golo, voltámos a pegar no jogo, voltámos a ser agressivos sem bola, mas faltou sermos mais eficazes. Fica uma grande exibição da equipa, um grande trabalho dos jogadores que foram sérios e profissionais. Queríamos brindar os adeptos com os três pontos, não conseguimos, mas brindámos com uma boa exibição.

[melhor exibição da era César Peixoto?] É natural que, depois de conseguir a manutenção, a confiança aumente. Este é o tipo de jogo que quero, um jogo de posse, como fizemos hoje. Não foi só com bola que estivemos bem, também estivemos bem sem ela. Toda a gente a divertir-se lá dentro, mas sempre competitivos e ir à procura do golo. Este é o Gil Vicente que queremos e o importante hoje é que a equipa soltou-se, pena não termos conseguido os três pontos.

[má reentrada quase comprometia] Não somos o Real Madrid ou o Barcelona para dominar os jogos a 90 minutos, mas foi quase. Entrámos mais passivos e o Arouca mais agressivo. Não jogámos sozinhos, por isso é mérito do Arouca da forma como entrou na segunda parte.

[o que espera do último jogo?9 Queremos olhar jogo a jogo e dar seguimento ao jogo de hoje. Hoje sinto que os jogadores se divertiram dentro do campo. Independentemente de quem jogar, vamos conseguir ter uma equipa competitiva e lutar pelos três pontos».