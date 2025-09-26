César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na flash interview à BTV, após a derrota na visita ao Benfica (2-1), na 7.ª jornada da Liga:

Manteve a identidade do Gil Vicente

«Trabalhámos todos os dias para jogar desta forma, seja contra quem for. Acredito muito no que fazemos, na minha equipa. Sabíamos que tínhamos capacidade para virmos aqui e sermos superiores ao Benfica como fomos, em toda a linha. O resultado é injusto, a melhor equipa, a equipa que mais criou, que teve mais remates, mais cantos, mais remates, mais ocasiões de golos... fomos nós. Acabei de dizer aos meus jogadores, no balneário, que tenho muito orgulho em ser treinador deles. Tenho muito orgulho do que temos feito, da qualidade, da personalidade, da organização, de tudo o que fizemos num campo difícil. O Benfica não conseguiu nem com bola nem sem bola ser a equipa que pode ser e por muito mérito nosso.»

Reencontro com Mourinho

«Analisámos o Benfica da mesma forma que analisámos as outras equipas. Vemos onde podemos procurar o espaço, onde podemos manipular para termos mais tempo de bola, que é o nosso ADN. Defendemos muito bem os pontos fortes do Benfica, que são muitos. Fomos uma equipa muito completa, como temos sido. É uma falta de cultura desportiva o que aconteceu na conferência de imprensa do mister José Mourinho. Não houve uma pergunta relacionada com o Gil Vicente. O Gil Vicente é um clube centenário, que merece respeito. Foi o mister Mourinho que respondeu a uma pergunta que ele próprio fez sobre a nossa equipa. Em Portugal não existem apenas Benfica, FC Porto e Sporting. Existem outras equipas que fazem bom trabalho, que estão a crescer, que mostram qualidade e valorizam o espetáculo. Não podemos olhar só para os três grandes. É uma falta de respeito. O Gil Vicente estava em quarto lugar, podia passar para a frente do Benfica e merecia, porque foi superior ao Benfica. Não houve sequer uma pergunta em relação aos jogadores, à equipa ou ao clube.»

Vai usar o chavão do jogo a jogo?

«É jogo a jogo. Sabemos de onde viemos e onde queremos ir. No ano apssado garantimos a manutenção nos últimos jogos. Este é como se fosse o ano zero. Construímos uma boa equipa, dois jogadores por posição, jogadores jovens, com muita qualidade. Mas sei qual é o caminho que quero e em que os meus jogadores acreditam: jogar de igual para igual contra quem for. Vamos preparar o Estrela da mesma forma que preparámos o Benfica, sem deslumbrar, humildes e trabalhadores. No final, fazemos as contas.»

