César Peixoto, treinador do Gil Vicente, reconheceu que não foi um jogo bem, conseguido e deu mérito ao Santa Clara. Ainda assim, saiu satisfeito com a conquista dos três pontos.

Qual a análise que faz ao jogo?

Foi um jogo difícil para nós. O Santa Clara dificultou-nos muito a vitória. Entrámos bem no jogo, fizemos o golo, mas depois baixamos e não soubemos gerir bem o jogo com bola. Estávamos com alguma dificuldade na pressão e o Santa Clara metia bola nas costas e criava dificuldades. Não conseguimos fazer o jogo do costume por mérito do Santa Clara e não foi o jogo que queríamos fazer. A equipa percebeu que não dava para jogar e defendemos bem, o Santa Clara não conseguiu criar nenhuma oportunidade. Vitória muito difícil e seguimos.

Apenas quatro golos sofridos, contraria os que dizem que o César é um treinador de ataque?

O meu trabalho é tentar manter a equipa equilibrada. Não valorizo tanto a parte ofensivo em relação à defensiva. Queremos ter uma equipa coesa, compacta e organizada e a equipa tem demonstrado que arrisca. Hoje não tivemos a qualidade de jogo que temos apresentado. A equipa está equilibrada e mesmo quando não consegue jogar, consegue defender. Hoje não tivemos bola por mérito do Santa Clara.

Os adversários preparam-se melhor para defrontar o Gil Vicente?

Acho que cada vez mais os jogos vão ser difíceis porque estamos na posição que está e as equipa preparam-se melhor. Temos de dar um passe em frente na qualidade e já há muitos jogos para nos analise. Hoje foi mérito do Santa Clara que conseguiu estabilizar o jogo, enquanto nós fomos muito precipitados. Perdemos muitas bolas por erros individuais por querermos fazer tudo muito rápido. Não vamos abdicar de jogar bem, mas hoje não tivemos capacidade de dominar o jogo com bola. Ainda assim, conseguimos ganhar e no final é isso que vai fazer a diferença.

Exibição de Zé Carlos II?

O Zé Carlos tem sido o 12.º jogador porque acreditamos muito nele. Tem características diferentes do Luís Esteves, mas acaba por fazer um jogo competente. Não foi pelo Zé Carlos que hoje não tivemos o controlo de bola. O Santi também não esteve ao nível que costuma estar. É um jogador em quem acreditamos e que vamos continuar a dar minutos.