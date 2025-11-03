César Peixoto: «Hoje não tivemos a qualidade de jogo que temos apresentado»
Treinador do Gil Vicente deu mérito ao Santa Clara por ter conseguido tirar bola aos galos
César Peixoto, treinador do Gil Vicente, reconheceu que não foi um jogo bem, conseguido e deu mérito ao Santa Clara. Ainda assim, saiu satisfeito com a conquista dos três pontos.
Qual a análise que faz ao jogo?
Foi um jogo difícil para nós. O Santa Clara dificultou-nos muito a vitória. Entrámos bem no jogo, fizemos o golo, mas depois baixamos e não soubemos gerir bem o jogo com bola. Estávamos com alguma dificuldade na pressão e o Santa Clara metia bola nas costas e criava dificuldades. Não conseguimos fazer o jogo do costume por mérito do Santa Clara e não foi o jogo que queríamos fazer. A equipa percebeu que não dava para jogar e defendemos bem, o Santa Clara não conseguiu criar nenhuma oportunidade. Vitória muito difícil e seguimos.
Apenas quatro golos sofridos, contraria os que dizem que o César é um treinador de ataque?
O meu trabalho é tentar manter a equipa equilibrada. Não valorizo tanto a parte ofensivo em relação à defensiva. Queremos ter uma equipa coesa, compacta e organizada e a equipa tem demonstrado que arrisca. Hoje não tivemos a qualidade de jogo que temos apresentado. A equipa está equilibrada e mesmo quando não consegue jogar, consegue defender. Hoje não tivemos bola por mérito do Santa Clara.
Os adversários preparam-se melhor para defrontar o Gil Vicente?
Acho que cada vez mais os jogos vão ser difíceis porque estamos na posição que está e as equipa preparam-se melhor. Temos de dar um passe em frente na qualidade e já há muitos jogos para nos analise. Hoje foi mérito do Santa Clara que conseguiu estabilizar o jogo, enquanto nós fomos muito precipitados. Perdemos muitas bolas por erros individuais por querermos fazer tudo muito rápido. Não vamos abdicar de jogar bem, mas hoje não tivemos capacidade de dominar o jogo com bola. Ainda assim, conseguimos ganhar e no final é isso que vai fazer a diferença.
Exibição de Zé Carlos II?
O Zé Carlos tem sido o 12.º jogador porque acreditamos muito nele. Tem características diferentes do Luís Esteves, mas acaba por fazer um jogo competente. Não foi pelo Zé Carlos que hoje não tivemos o controlo de bola. O Santi também não esteve ao nível que costuma estar. É um jogador em quem acreditamos e que vamos continuar a dar minutos.