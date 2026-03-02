César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota diante do Benfica por 2-1, numa partida a contar para a 24.ª jornada da Liga.

Futebol não foi justo

«Acho que o que nós nos propomos acontece depois no campo. Acho que foi um jogo muito equilibrado. Foi um bom jogo, acho que quem veio ao estádio ficou satisfeito. Na minha opinião, o empate seria mais justo. Mas é o futebol, nós não nos agarrámos a empates morais ou vitórias morais, jogámos para tentar vencer. Parabéns ao Benfica pela vitória. Nós mostramos mais uma vez a capacidade de organização que temos e a qualidade com bola. O olhar para a baliza do adversário foi constante, sempre a tentar ganhar. Fizemos um empate, mas queríamos chegar à vitória. Por isso, acho que a minha equipa fez um bom jogo, como já lhes disse, tenho orgulho no que estamos a fazer. Jogámos de igual para igual com uma equipa como o Benfica. Muitas vezes tentámos ali, a temporizar, não digo passar tempo, mas a temporizar e a quebrar o ritmo de jogo, porque estávamos bem e queríamos imprimir o nosso ritmo para alcançar a vitória. Olhos nos olhos, seja contra quem for, é isso que nos propomos. Acho que fizemos mais um bom jogo. Hoje o futebol não foi justo para nós.»

Eficácia fez a diferença

«O Benfica foi mais eficaz do que nós. Nós tivemos mais ou menos os mesmos remates. No total, mais nós. Enquadrados também mais nós, mas pouco mais. Foi um jogo muito equilibrado. O Benfica foi eficaz. Nós não fomos. Parabéns ao Benfica.»

Quinto lugar na classificação é um peso?

«Nós vivemos muito bem com o que estamos a fazer. Temos um orgulho imenso na capacidade deste grupo de trabalho, na capacidade destes jogadores, no trabalho que estamos a fazer enquanto equipa técnica. Vivemos muito felizes com o que estamos a fazer, com o que apresentamos. Aquilo que eu digo sempre, e já disse várias vezes, é que eu acho que as pessoas às vezes não levam a sério. Nós temos que perder, ganhar e empatar sempre da mesma maneira. Temos uma ideia de jogo muito bem vincada. Sabemos o que queremos e jogamos jogo a jogo, olhos nos olhos, seja contra quem for.

No final, fazemos as contas. Não vivemos a pensar no que pode ser o futuro. Eu tenho a certeza de que, se continuarmos com esta postura, com esta qualidade, com esta organização, com este grupo, com esta família, vamos ser felizes, como temos sido até agora. Por isso, não estamos preocupados com o que possa ser da tabela classificativa. Volto a dizer: o ano passado, há cerca de um ano, quando eu cá cheguei, estávamos a lutar para não descer de divisão. Conseguimos manter o clube na Primeira Liga. Ninguém imaginava, se calhar, que, nesta jornada, estaríamos a praticar o futebol que estamos a jogar, olhos nos olhos, seja contra quem for. Estamos sempre ali na parte de cima da tabela. E isso deve-se ao facto de esta equipa ter capacidade, ter força, ter organização, ter qualidade para se manter. Por isso, vamos jogo a jogo, sem preocupação nenhuma. Não vamos ganhar todos os jogos, isso é certo.

Mas a verdade é que vamos olhar sempre para ganhar. Vamos olhar sempre para ganhar, como olhámos hoje para o Benfica, que tem excelentes jogadores e uma grande equipa, mas nós em nada fomos inferiores hoje, apenas na eficácia.»

Imaginava que ia chegar onde chegou no Gil Vicente?

«Imaginava que pudéssemos fazer um bom campeonato. Saíram 16 jogadores, as pessoas não sabem nem pensam nisso, porque realmente estávamos a fazer uma grande época. Mas foi uma mudança muito grande, em termos de infraestruturas no clube e no plantel, pois saíram 16 jogadores e entraram 11.

Mas acreditávamos muito no trabalho que fizemos de pré-época, no trabalho com o grupo, com os jogadores. Nós, equipa técnica, acreditávamos muito que podíamos fazer uma grande época. Agora é continuar com o trabalho e fazê-los acreditar. Eles sabem perfeitamente que fizeram um bom jogo. Estão chateados porque conseguiram jogar contra uma grande equipa. Olhos nos olhos, fomos iguais praticamente em tudo, apenas com menos eficácia, e isso dá-nos confiança. Não nos retira confiança, pelo contrário, dá-nos confiança para continuar a época como temos estado. E temos que dar uma boa resposta já no próximo jogo.»