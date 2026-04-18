César Peixoto, na sala de imprensa, disse que foi a pior primeira parte da temporada e nem a melhor segunda apagou a má exibição. O treinador do Gil Vicente sentiu a equipa ansiosa e disse que faltou personalidade.

Análise ao jogo

Penso que foi a pior primeira parte desde que começou o campeonato. Na segunda parte, estivemos melhor e sofremos um golo quando estivemos melhor. Faltou estofo, capacidade para ter bola. Sempre disse que podia perder ou empatar, mas temos de jogar á Gil Vicente. Faltou capacidade e personalidade para impor o nosso jogo. Já em Tondela a primeira parte não foi grande coisa, mas, mesmo assim, se marcássemos primeiro, a equipa ganhava confiança. Isso não invalida que a primeira parte foi má.

A equipa está a acusar a pressão?

Não acho. Em Tondela abafamos completamente, marcamos dois e podíamos ter feito mais. Hoje senti a equipa nervosa, com muita vontade, mas sem o carácter que temos tido. O Gil Vicente não vai ganhar os jogos todos, mas o que me deixava satisfeito quando não ganhávamos é que jogávamos à nossa maneira. Hoje senti a equipa ansiosa e nervosa. Estes jogos têm de ser jogados com confiança e hoje não conseguimos ser a equipa que costumamos ser.

O que condicionou a construção na primeira parte?



O Vitória hoje veio aqui com uma tática diferente e na primeira parte a equipa não entendeu isso. Temos muitos apoios frontais e hoje o Varela quis sempre rodar. Houve uma altura que todos queriam fazer as coisas individualmente e a mais-valia desta equipa é o coletivo. Na segunda parte sim, estivemos melhor. Depois começamos a jogar no guarda-redes, a jogar para trás, para trás. Hoje não tivemos a frieza para ler o jogo. Em condições normais, eles conseguiam ler e a primeira parte de hoje deixa-me frustrado. Faltou uma pontinha de sorte, mas isso não invalida que o Vitória tenha ganhado bem.