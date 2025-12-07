César Peixoto: «Isto não é um sprint, é uma maratona...»
Treinador do Gil Vicente acredita no triunfo diante do V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques
O técnico do Gil Vicente sublinha a ambição da equipa na deslocação ao Estádio D. Afonso Henriques e garante que os gilistas vão jogar «olhos nos olhos» diante um adversário que atravessa um bom momento. Apesar de vir de dois jogos sem vencer, César Peixoto afirma que vai a Guimarães «buscar os três pontos». O encontro está marcado para esta segunda-feira, às 20h30:
Expectativas para o encontro
«Espero que tenhamos um bom jogo, num bom estádio, cheio de adeptos entusiasmados com os recentes resultados do V. Guimarães. Têm uma boa equipa, que está numa boa fase e que tem maior responsabilidade por ter claras aspirações europeias.»
Frustração da derrota com o Tondela
«São este tipo de jogos que nos podem fazer crescer e estar mais preparados porque acredito que vai acontecer mais vezes [defrontar adversários com postura mais defensiva]. Foi uma derrota frustrante, mas que, bem trabalhada, pode fazer-nos crescer. É importante ser consistente. Isto não é um "sprint", é uma maratona.»
Posição do Gil Vicente na classificação
«Não é normal estar em quarto lugar à 13.ª jornada e é natural que, como a equipa se tem apresentado, incomode. Somos uma equipa competitiva, que pratica bom futebol e joga olhos nos olhos seja contra quem for.»
Estado clínico de Pablo
«Vamos vendo dia a dia. Está a recuperar de uma pequena lesão contraída com o Moreirense. Tem sido importante para nós, tem aberto jogos aqui e ali, mas não foi por não ter estado que não vencemos [o Tondela].»