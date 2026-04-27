César Peixoto, na sala de imprensa, disse que a vitória do Gil Vicente é inteiramente justa. O técnico criticou, ainda, o número de vezes que tem jogado à segunda-feira e acrescentou que a parte mental é a que vai fazer diferença no final.

Análise ao jogo

Foi uma vitória justa. Tivemos alguma dificuldade nos minutos iniciais, mas depois o jogo foi todo nosso. O futebol não tem sido muito justo connosco e acho que devíamos ter fechado o jogo mais cedo. O penálti é muito duvidoso e colocou o Casa Pia no jogo. O jogo estava controlado, mas a equipa teve capacidade, alma e acabar por vencer e vencer bem.

O que diz este regresso às vitórias?

Diz-me que a equipa nunca se desmotivou, nunca deixou de acreditar uns nos outros, no processo. No último jogo não fizemos uma boa primeira parte, mas esta equipa tem dado boas resposta. Acho que merecíamos muito, depois de uma época fantástica que estamos a fazer, lutar até ao final pelos nossos objetivos.

Sétima vez que joga à segunda

Influencia muito o trabalho. Tivemos uma paragem FIFA, depois jogámos com o Aves aqui e depois jogámos quase 12 dias depois e o balão de confiança que tivemos com a vitória quase que se esvazia. É totalmente diferente jogar de cinco em cinco dias. Normalmente, na I Liga só se joga no máximo quatro vezes à segunda e nós já vamos em sete vezes. Temos de andar a dar folga senão tantos treinos desgasta os jogadores, jogar à segunda traz muitos problemas.

A parte mental é a parte mais difícil de gerir?



A parte mental é a que vai fazer diferença porque a ideia de jogo já está bem implementada. Temos de os manter ativos, mas a parte mental é a que vai fazer a diferença. A equipa tem levado socos, hoje voltamos a sofrer em cima do intervalo, mas a equipa deu uma boa resposta na segunda parte. Era importante passar este teste e hoje passamos com distinção.